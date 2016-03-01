اسكان الوادى الجديد يطرح عملية تركيب كاميرات مراقبة الميادين لشركة متخصصة

تستعد مديرية الإسكان بالوادى الجديد، لإسناد عملية تركيب كاميرات مراقبة لشوارع وميادين المحافظة الرئيسية بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة والتى تتولى تنفيذها شركة متخصصة فى قطاع الأمن وذلك فى اطار تنفيذ حطة مديرية الامن لضبط وإحكام السيطرة على عملية مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين مدير عام مديرية الاسكان بالمحافظة فى تصريخ خاص لــ" اليوم السابع " أن عملية تركيب كاميرات المراقبة تتضمن انشاء غرفة تحكم ومراقبة مركزية لجميع الكاميرات التى سيتم تركيبها على مستوى ميادين وشوارع المحافظة والتى سيتم اسنادها لشركة متخصصة فى هذا الشأن.