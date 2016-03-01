احباط تسلل 5 سودانيين لإسرائيل عبر الحدود الشرقية

أحبطت قوات الأمن بشمال سيناء محاولة 5 سودانيين التسلل لإسرائيل عبر الحدود الدولية الشرقية للبلاد .

وقال مصدر أمنى فجر الثلاثاء، إنه تم ضبط 5 متسللين من شمال السودان، أثناء محاولتهم التسلل من الغرب إلى الشرق شمال العلامة الدولية رقم 49 بحوالى 4 كيلو متر .

وأضاف المصدر أن المتسللين هم : " الهادى إ إ ح "، 26 سنة، و " خالد م آ م"، 18 سنة، و "أمين آ إ آ "، 18 سنة، و "شمس الدين د إ "، 28 سنة،و "سليمان إ ع ا م "، 21 سنة، وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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