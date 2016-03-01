أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

احباط تسلل 5 سودانيين لإسرائيل عبر الحدود الشرقية

Google+ Print
احباط تسلل 5 سودانيين لإسرائيل عبر الحدود الشرقية احباط تسلل 5 سودانيين لإسرائيل عبر الحدود الشرقية
أحبطت قوات الأمن بشمال سيناء محاولة 5 سودانيين التسلل لإسرائيل عبر الحدود الدولية الشرقية للبلاد .

وقال مصدر أمنى فجر الثلاثاء، إنه تم ضبط 5 متسللين من شمال السودان، أثناء محاولتهم التسلل من الغرب إلى الشرق شمال العلامة الدولية رقم 49 بحوالى 4 كيلو متر .

وأضاف المصدر أن المتسللين هم : " الهادى إ إ ح "، 26 سنة، و " خالد م آ م"، 18 سنة، و "أمين آ إ آ "، 18 سنة، و "شمس الدين د إ "، 28 سنة،و "سليمان إ ع ا م "، 21 سنة، وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


>- إحباط تسلل 97 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق سيوة

- إحباط تسلل 17 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق سيوة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365