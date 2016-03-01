السيطرة على بوابة "أخشوم الليل" جنوب مدينة سرت الليبية وطرد تنظيم "داعش"

>تمكنت كتيبتا «شهداء سبها» و«تاقرفت» بالجفرة الليبية ، من السيطرة على بوابة «أخشوم الليل» اليوم الإثنين، (60 كلم جنوب مدينة سرت)، وطرد عناصر تنظيم «داعش» منها.

وقال عضو مجلس النواب ، مصباح أوحيدة ،فى تصريح صحفى الليلة ، إن الكتيبتين سيطرتا على البوابة على الرغم من قلة الإمكانات وغياب الدعم من الجهات المختصة رغم المطالبات المتعددة دون جدوى.

وطالب أوحيدة المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته فى حماية المدنيين ودعم الليبيين فى محاربة الإرهاب، خاصة أهالى الجنوب الليبى بعد تهميشهم من قبل السلطات فى طرابلس والبيضاء، وندد عضو مجلس النواب بحملة الاعتقالات التى يقوم بها عناصر تنظيم «داعش» فى صفوف المدنيين بمنطقة هراوة.