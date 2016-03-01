اليمين الإسرائيلى المتطرف يشن حملة إعلامية مسعورة على قاضى قضاة فلسطين

تحت عنوان "داعم ومؤيد المخربين يشارك فى ندوة ينظمها مركز ترومان"، شنت عدة مواقع إلكترونية إسرائيلية تابعة لليمين المتطرف ، هجوما حادا على الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الاسلامية.

ويأتى الهجوم الإسرائيلى على "الهباش" احتجاجا على الندوة التى ينظمها معهد ترومان فى الجامعة العبرية والتى تدور حول الصراع "الفلسطينى – الإسرائيلى" والتى من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة الدكتور الهباش وعضو الكنيست الاسرائيلى عوفر شيلح عن حزب "هناك مستقبل".

وتقدمت حركة "إذا رغبتم" الاستيطانية الإسرائيلية وهى إحدى الحركات الصهيونية المتطرفة ، باعتراض على هذه الزيارة، ووجهت رسالة بهذا الخصوص إلى وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت وإلى مدير معهد ترومان من أجل إلغاء مشاركة الهباش، بذريعة أن الهباش يدعم "المخربين" حسب زعمهم، وأن الهباش لديه العديد من التصريحات الداعمة والمؤيدة "للإرهاب"، ومنها إحدى التصريحات التى قال فيها لإن فلسطين سيتم إعادتها فقط عبر المقاومة، وأنه يمجد الأسرى الفلسطينيين.

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