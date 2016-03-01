تجديد حبس ترزى 15 يوما لإتهامه بالتحرش بالمصلين بمسجد الحسين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس ترزى رجالى 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بالتحريض على الفسق والفجور وتدنيس إحدى دور العبادة .

قرر أحمد حسن مدير نيابة الجمالية برئاسة المستشار حازم عبد الشكور رئيس النيابة ، فى وقت سابق ، بحبس ترزي رجالي 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور والتحرش بأنثى وتدنيس احدى دور العبادة.

ادلي المتهم بالتحرش بالمصلين بمسجد الحسين باعترافات تفصيلية أمام أحمد حسن مدير نيابة الجمالية مؤكدا أنه شاذ جنسيا منذ طفولته وان اخر مرة مارس فيها هذه العادة الشاذة منذ 15 يوما بمنطقة الدقي بالجيزة.

واضاف المتهم في اقواله امام النيابة انه كان يتردد على مسجد الحسين منذ 20 يوما في محاولة منه لاستقطاب احد الاشخاص من خلال اندساسه وسط المصلين عقب خروجهم من المسجد وعندما شك فيه القائمين على المسجد قرر التخفي.

وتابع المتهم في اعترافاته قائلا إنه لجاء الي حيلة من خلال ارتدائه النقاب حتى يستطيع الجلوس في مصلي السيدات لحين خروج الرجال عقب اداء الصلاة مستغلا الزحام على الابواب لتسهيل مهمة في استقطاب احد الرجال ويوم الواقعة واثناء خروج المصلين من الرجال وسط الزحام حاول التحرش بهم فتم الامساك به وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.