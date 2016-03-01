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ضبط 250 ألف شجرة خشخاش بوادى فيران فى جنوب سيناء

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ضبط 250 ألف شجرة خشخاش بوادى فيران فى جنوب سيناء ضبط 250 ألف شجرة خشخاش بوادى فيران فى جنوب سيناء
ضبط 250 ألف شجرة خشخاش بوادى فيران فى جنوب سيناء

تمكنت مباحث قسم شرطة أبو رديس بجنوب سيناء، من ضبط 250 ألف شجرة خشخاش التى يستخلص منها مخدر الأفيون، فى مزرعة مساحتها 7,5 فدان، بمنطقة الوادى الأخضر بوادى فيران.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير، أمن جنوب سيناء بلاغا من العميد أحمد فاروق القرن ، مدير البحث الجنائى بورود معلومات لرئيس مباحث أبو رديس بوجود مزرعة لنبات الخشخاش المخدر .

وعلى الفور أمر بتجهيز مأمورية استهدفت المكان المذكور بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وتمت مداهمة الموقع، وضبط مزرعة بمساحة 7,5فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر ، وجارى البحث المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.


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