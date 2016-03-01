مصدر بـ"الداخلية": نلاحق 3 متهمين قتلوا مواطنا ونجله بالعريش

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بورود بلاغا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، بوقوع جريمتى قتل لمواطن، ونجله بميدان الفواخرية دائرة قسم ثالث العريش .

وأضاف المصدر أن القيادات الأمنية تحركت على الفور حيث تبين من الفحص، مقتل راضى سليمان سالم ناصر أبو سبيع ، ونجله سليمان على يد 3 أشخاص .

وأوضح المصدر أن المعلومات تشير إلى وجود خلافات بين الجناة والمجنى عليهما، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة ، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتحديد الجناة وملاحقتهم وضبطهم

- العثور على جثتين مجهولتين فى ميدان " الفواخرية" بالعريش فى شمال سيناء