العرابى: أبو الغيط الأوفر حظا لقيادة الجامعة العربية فى ظل تحديات المنطقة

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، سيكون الشخصية الأوفر حظا لتولى منصب الأمين العام لجماعة الدول العربية خلفا للسفير نبيل العربي، لما يمتلكه من قدرات سياسية ودبلوماسية كبيرة.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، لـ"اليوم السابع"، أن أحمد أبو الغيط قادر على قيادة جامعة الدول العربية فى اللحظة الراهنة، فى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة من أزمات فى سوريا وليبيا واليمن تتطلب وجود شخصية قوية قادرة على إدارة الجامعة العربية.

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