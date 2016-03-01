بالصور..ميدو: مرتضى منصور يقود مشروع التوريث فى الزمالك وبقوله "مش هيحصل"

كشف أحمد حسام ميدو، أن مرتضى منصور يقود مشروع التوريث داخل القلعة البيضاء لنجليه أحمد وأمير، من خلال تشويه وهدم رموز النادى، حتى يبدأ تاريخ الزمالك من مرتضى منصور، مؤكّدًا: "مش هيحصل".

وقال ميدو فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم" إن مرتضى منصور حاول تشويه رموز الزمالك ويكرس لفكرة مشروع التوريث داخل القلعة البيضاء، مضيفاً: "يا مرتضى مشروع التوريث الذى تخطط له لن ينجح طالما نحن أحياء لأن الزمالك ليس ملكاً لك.. وده مش هيحصل.. الراجل ده هدم النادى كله وهدم المبنى الاجتماعى الأفضل فى مصر عشان تم ضربه من قِبَل إسماعيل سليم".

وبرر ميدو، استمراره فى الإدارة الفنية لنادى الزمالك وخوض مباراة الأهلى، خوفًا من اتهامه بالهرب والعجز عن خوض المنافسة من قِبَل مرتضى منصور وآخرين، لافتًا إلى أنه أبلغ حازم إمام بضرورة إنهاء المهمة وخوض لقاء القمة، وانتظار ما سيحدث فيما بعد.

واعتذر ميدو لحازم إمام بعد أن أقحمه فى العمل مع مرتضى منصور، مضيفًا: "بحبه كزملكاوى وكشخص، وهو أنضف شخص قابلته فى حياتى، كما أعتذر لعائلتى، وزوجتى، وأصدقائى، بعد العمل مع مرتضى مرة أخرى، ولكن هذه هى الحياة، ومحدش بيتعلم ببلاش".

وتابع: "لا أعلم بوجود أعمال سحر أو مشايخ يأتون إلى النادى، وما واجهته هو موقف باسم وكهربا فقط، ولكن كان هناك شيخ العام الماضى لمنع النادى من الأذى بحسب قناعات مرتضى".

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