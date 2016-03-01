ماكليش يطلب الانصراف مبكرا من حلقة دريم.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

طلب أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك ألا يستكمل حلقته مع قناة دريم وذلك رغبة في ألا يسهر هو أو اللاعبين باسم مرسي وأحمد الشناوي.

الحلقة جمعت ماكليش مع الشناوي ومرسي وإسماعيل يوسف مدير الكرة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.

مع حلول الساعة 1 وربع طلب وائل الإبراشي مقدم البرنامج الخروج إلى فاصل، يعود بعده لسؤال ماكليش عن أشياء أرسلها له الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن ماكليش طلب ألا يستمر وأن يرحل هو والثنائي الشناوي وباسم مرسي.

وقال الإبراشي: "طلب ماكليش الرحيل لتعليم لاعبيه الانضباط والالتزام وعدم السهر أكثر من ذلك".

ووجه ماكليش رسالة قصيرة لجمهور الزمالك، مفصحا "هدفي هو إسعادكم وإسعاد رئيس النادي".

وأتم "إذا كان رئيس النادي سعيدا والجماهير سعيدة فهذا يعني أن الفريق ناجح".

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