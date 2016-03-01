كهربا: صداقتي مع غالي منعته من ضربي في القمة

أكد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك أن "لولا صداقته مع حسام غالي لاعب الأهلي لضربي في القمة".
الأهلي فاز على الزمالك في قمة الدوري المصري 2-0 في لقاء القمة والذي شهد مشاركة كهربا منذ البداية.
وكشف كهربا تفاصيل مثيرة في القمة لأول مرة مع حسام غالي.
وقال كهربا: "تدخلت بقوة بدون قصد على غالي. وكان تدخل قوي للغاية".
وأضاف في تصريحات مع إسلام الشاطر في ظهوره عبر قناة المحور لبرنامج "ملعب الشاطر": "صداقتي القوية معه منعته من ضربي. لولا ذلك لوجه لي ضرباته بقوة".
وأكمل حديثه قائلا: "اعتذرت له وقبلت رأسه مرتين خلال المباراة لأنني لا أتعمد نهائيا ضرب أي لاعب خلال المباراة".
وأتم "هو صديقي ومقرب لي بشدة".
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