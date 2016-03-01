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كهربا: صداقتي مع غالي منعته من ضربي في القمة

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كهربا: صداقتي مع غالي منعته من ضربي في القمة كهربا: صداقتي مع غالي منعته من ضربي في القمة

أكد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك أن "لولا صداقته مع حسام غالي لاعب الأهلي لضربي في القمة".

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الأهلي فاز على الزمالك في قمة الدوري المصري 2-0 في لقاء القمة والذي شهد مشاركة كهربا منذ البداية.

وكشف كهربا تفاصيل مثيرة في القمة لأول مرة مع حسام غالي.

وقال كهربا: "تدخلت بقوة بدون قصد على غالي. وكان تدخل قوي للغاية".

وأضاف في تصريحات مع إسلام الشاطر في ظهوره عبر قناة المحور لبرنامج "ملعب الشاطر": "صداقتي القوية معه منعته من ضربي. لولا ذلك لوجه لي ضرباته بقوة".

وأكمل حديثه قائلا: "اعتذرت له وقبلت رأسه مرتين خلال المباراة لأنني لا أتعمد نهائيا ضرب أي لاعب خلال المباراة".

وأتم "هو صديقي ومقرب لي بشدة".

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