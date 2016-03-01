حازم إمام عن معاونة ماكليش: ' لست طفلاً صغيرًا '

أغلق حازم إمام مدير جهاز الكرة السابق بنادي الزمالك الباب أمام إمكانية الانضمام للجهاز المعاون للفريق بقيادة المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش.

وقال إمام في تصريحات لقناة (صدى البلد): "بعد الرحيل قررت استكمال عقدي مع قناتي الحياة وBeINSports كمحلل ومقدم برامج".

وأضاف "من غير المقبول أن أتراجع في اتفاقي مع مسؤولي القناة من جديد، فأنا لست طفلاً صغيرًا".

وتابع "من الصعب للغاية التفكير في العودة مجددًا لتجربة التدريب، ربما أدرس الأمر مع بداية الموسم الجديد".

وأتم إمام "سعيد جدًا بتجربة انضمامي للجهاز الفني للزمالك رغم أنها كانت قصيرة، فهي خطوة جديدة في مشواري، ولا أعتبرها مجازفة لأن علاقتي بالنادي بلا حسابات".

اقرأ أيضا

ملف - تعرف على كل ما قاله ميدو ضد مرتضى منصور وعن الزمالك في "الحلقة التاريخية"

عمرو أديب: انتصرت بقدوم "ميدو" وسعيد بلعبة الزمالك

الزمالك يقرر إقالة سيد متولي بسبب ظهوره مع ميدو

ميدو لمرتضى منصور وأولاده: لن تنجحوا في الوقيعة بيني وجماهير الزمالك

ميدو يحكي 3 قصص: مرتضى أهلاوي حتى النخاع.. وأنا لا أفضح الزمالك بل أفضحك أنت

ميدو يجيب عن: "لماذا لم يهاجم مرتضى من قبل؟".. وسبب وقوفه معه أمام الوايت نايتس

ميدو: معي حكم يوقف النادي عن قيد لاعبين.. لكني لن أستخدمه لأني زملكاوي

ميدو لمرتضى: لا توجد خرابات في أوروبا.. و"لو أنا راجل سكران جبتني تاني ليه؟"

ميدو يكشف كواليس لقاء سموحة: سمعت أغرب طلب في حياتي من مرتضى منصور بسبب السحر

ميدو يعتذر لحازم إمام

ميدو: مرتضى لا يفهم في كرة القدم بدليل حفني وعاشور.. وماكليش سينجح بشرط

ماكليش: جئت للفوز بالبطولات ولا أعد بها.. والمنافسة بمصر تشبه نظيرتها في اسكتلندا

ميدو: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى.. وشكوى للفيفا لإيقافه مدى الحياة

ميدو عن مرتضى وحادثة الدفاع الجوي: نحن في كارثة

أحمد مرتضى: هكذا رد ماكليش حين حاولت تعريفه بمرتضى منصور

ماكليش: نوعية مرتضى شائعة في كرة القدم.. هو محامي ناجح وسيعطيني الفرصة للنجاح مثله

ميدو يتهم مرتضى بإهدار المال العام

ماكليش يرد على: هل سيتدخل مرتضى منصور في عمله

أحمد مرتضى: حازم اتصل بي ليعترف بأن الزمالك بات أفضل

أحمد مرتضى يحكي: مدرب قال لرئيس الزمالك سنخسر المباراة.. فتمت إقالته

"ماكليش شكر محمد صلاح الذي سهل مهمته"

ماكليش يطلب الانصراف مبكرا من حلقة دريم.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

كهربا: صداقتي مع غالي منعته من ضربي في القمة