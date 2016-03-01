الكالسيوم كنز تغفله الحوامل.. تعرفى على تأثيرات نقصه

صحة الحامل ضرورة حتى يصل الجنين إلى الحياة بصحة جيدة ولتقل المخاطر التى تتعرض لها الأمهات خلال فترة الحمل وما بعدها نتيجة الإهمال.

ويقول الدكتور أيمن هانى، استشارى أمراض النساء والتوليد، إن مشكلة السيدة المصرية أكبر من الصحة الإنجابية فهى المظلومة فى المنظومة الصحية.. تحمل وتصاب بالأمراض وتتحمل مسئولة تربية وتعليم الأبناء وتساهم بجزء من دخل البيت ما يشكل ضغطا نفسيا وصحيا كبيرا عليها.

ويشير الدكتور أيمن هانى إلى أن الكالسيوم للحوامل كنز تغفله الكثيرات، فكل سيدة لديها 1 كيلو جرام من وزنها كالسيوم موجود فى عظامها وأسنانها بنسبة 99% وموجود فى الدم الذى يغذى الجنين وكل خلايا الجسم بنسبة 1% ولاحظنا من الدراسات أن هذه النسبة البسيطة لا تحافظ عليها كثير من الأمهات ما يجعل الدم يأخذ ما يكفيه من الكالسيوم المتوفر فى العظام والأسنان وهذا يضعف الأم جسمانيا ويظهرها بشكل أكبر من سنها ويجعلها تعانى مشكلات فى العظام والأسنان.

ويتابع استشارى أمراض النساء والتوليد: فى دراسة أجريناها على السيدات فى قصر العينى بسحب عينة دم منهن فى أول حمل لهن لم تتخطى نسبة المشكلات الصحية التى يعانين منها نتيجة نقص الكالسيوم والأنيميا أكثر من 20%، ولكن عند حمل نفس السيدات مرة ثانية أو ثالثة لاحظنا تدهور ملحوظ فى صحتهن وارتفاع معدل إصابتهن بالأنيميا بنسبة تزيد على 60% ما يؤكد أن المرأة أول ما فكرت فى التضحية ضحت بصحتها ناصحًا السيدات بالحفاظ على نسبة الـ1% من الكالسيوم عن طريق الاهتمام بالأطعمة التى تحوى الكالسيوم وعدم الاهمال فى صحتها.

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