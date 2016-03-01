حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس صاحب مصنع ملابس وربة منزل وابنه وصديقه لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة المساكن 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية قد تلقى عدة بلاغات تفيد بتعرضهم لسرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية من المساكن الخاصة بهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، حيث تمكن النقيب أحمد عصام معاون مباحث قسم شرطة الطالبية من كشف هوية المتهمين، وتبين أن المتهم الرئيسى صاحب مصنع ملابس مقيم بمحافظة القليوبية، وسبق اتهامه فى قضية سرقة مسكن وقضى عقوبة الحبس سنة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استعان بنجله وصديقه بالإضافة إلى ربة منزل كانت تعمل لديه بالمصنع، وكونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق، ونقلوا نشاطهم من القليوبية إلى منطقة الطالبية، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وبحوزتهم 5 كيلو من المجوهرات المسروقة وأجهزة لاب توب وشاشات عرض.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة بسرقة المضبوطات من الشقق التى تسللوا إليها، وأضافوا أنهم باعوا مشغولات ذهبية لأحد عملائهم من أصحاب محلات المجوهرات، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.