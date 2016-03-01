اليوم.. افتتاح متحف السكة الحديد والتشغيل التجريبى للتاكسى النهرى

يفتتح الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل ووزراء الآثار والسياحة، اليوم الثلاثاء، متحف السكة الحديد برمسيس، بعد انتهاء أعمال تطويره بتكلفة 10 مليون جنيه، حيث يحكى المتحف تاريخ السكة الحديد على مر العصور منذ إنشاءها.

كما يدشن وزير النقل اليوم بمشاركة الدكتور حسام مغازى وزير الرى، التشغيل التجريبيى للمرحلة الأولى من التاكسى النهرى الممتدة من المعادى حتى التحرير، ويعلنان انطلاق أولى رحلات التاكسى النهرى.

- بالصور.."متحف السكة الحديد" يعرض تاريخ وسائل النقل على مر العصور.. رئيس الهيئة:سيكون نواة لمتحف عالمى.. يحوى أول قاطرة بالعالم تعود لـ 1783.. ونماذج لوسائل النقل عند القدماء المصريين والإغريق والرومان

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