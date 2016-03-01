عبور 80 سفينة قناة السويس بحمولة 5 ملايين طن خلال يومين

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت خلال اليومين الماضين بداية من الأحد وحتى أمس الاثنين عبور 80 سفينة قناة السويس بحمولة 5 مليون طن، وشهدت من اتجاه الشمال عبور 44 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن وعبرت من اتجاه الجنوب 36 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن.

وكشفت تقرير ملاحى، صادر عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى شهد يوم الأحد عبور 35 سفينة بحمولة 2مليون و700 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 18سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون 200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول اليونانية OLYMPIC LOYATYII بحمولة 164 ألف طن.

وأشارت التقارير ، إلى أن القناة شهدت أمس الاثنين عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 26سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات المالطية CMA CGM NEVADAبحمولة 147 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال AL SAMRIYAبحمولة 171 ألف طن.

عبور 35 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

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تحميل وتفريغ 417 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال 2015

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مهاب مميش: عبور17 ألف سفينة قناة السويس خلال 2015