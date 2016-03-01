بالفيديو.. طائرة تجسس تحلق بأستوديو "آخر النهار" وخالد صلاح يلتقطها

استعرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" طائرة تجسس، حيث اقتحمت الطائرة الاستوديو لعرضها على المشاهدين على الهواء، وظلت تحلق فى سماء الاستوديو قبل أن يلتقطها خالد صلاح أثناء طيرانها.>بدوره، قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، خلال حواره بالبرنامج المذاع على فضائية "النهار"، إنه رأى طائرات التجسس منذ 20 عامًا تستخدم فى الجوانب العسكرية، لنقل الصورة من الأعلى للأهداف التى يصعب رؤيتها، حيث تنقل هذه الطائرات صورة كاملة للمواقع على شاشات التليفزيونات.

ومن جانبه قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن معدات التجسس أصبحت تُباع علنًا على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذه المعدات من السهوله أن تدخل الدولة دون مصادرتها، عن طريق عدم تفتيش بعض الأشخاص القادمين من الخارج بالمطارات، مقابل الحصول على أموال.

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