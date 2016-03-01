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فؤاد علام لـ"توفيق عكاشة" : "سد النهضة مش شغلتك.. ربنا يهديك"

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فؤاد علام لـ"توفيق عكاشة" : "سد النهضة مش شغلتك.. ربنا يهديك" فؤاد علام لـ"توفيق عكاشة" : "سد النهضة مش شغلتك.. ربنا يهديك"
وصف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق والخبير الأمنى، رد فعل أعضاء مجلس النواب تجاه النائب توفيق عكاشة عقب لقائه السفير الاسرائيلى بالقاهرة حاييم كورين، بالتصرف الصحيح، قائلا:"أنا بعذر النائب الوطنى كمال احمد فى تصرفه".

وأضاف فؤاد علام لـ"اليوم السابع"، :" مش لاقى مبرر لعكاشة فى إنه يعمل كده والمفروض يراجع نفسه وإذا كان متصور انه يقدر يتدخل فى مشكلة سد النهضة فبقوله دى مش شغلتك وانك تتكلم باسم الدولة ده خطأ جسيم.. ربنا يهديه".

وأوضح علام ، أن تصرف عكاشة فى لقاء السفير غير مسئول وغير محسوب بالمرة وكان يجب مراعاته ثقة المواطنين الذين انتخبوه بأعلى نسبة أصوات فى الانتخابات البرلمانية.

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