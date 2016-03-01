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"ماكليش" يأمر الشناوى ومرسى بالخروج من على الهواء والذهاب للنوم

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"ماكليش" يأمر الشناوى ومرسى بالخروج من على الهواء والذهاب للنوم "ماكليش" يأمر الشناوى ومرسى بالخروج من على الهواء والذهاب للنوم
"ماكليش" يأمر الشناوى ومرسى بالخروج من الهواء والذهاب للنوم

أمر المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، الأسكتلندى "أليكس ماكليش" حارس مرمى النادى أحمد الشناوى، والمهاجم باسم مرسى، الذين شاركاه الحوار مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" على "دريم" بالانصراف من على الهواء والذهاب للنوم التزامًا بالبرنامج التدريبى.

وأشار ماكليش، إلى أن الشعور بالاستياء والإحباط من قِبَل اللاعبين والجمهور من خسارة المباريات أمر طبيعى، مضيفًا: "لكن ما يهمنى هو الحفاظ على الروح المعنوية القوية حال حدوث ذلك، ولابد من أن يكون لدينا رد فعل إيجابى فى المباريات المقبلة من حيث اللعب بشكل أفضل، المهم أن نحارب فى المباراة ولا نستسلم".

وكان ماكليش، قد حل ضيفًا على "العاشرة مساءً" وبصحبته كل من حارس مرمى النادى أحمد الشناوى، والمهاجم باسم مرسى، وإسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، ومحمد زيدان، نجم منتخب السابق.

ماكليش: تدخل مرتضى منصور فى الأمور الفنية "افتراضى" وسأتخذ قراراتى

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