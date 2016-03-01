محافظ شمال سيناء يبحث اليوم مشاكل وصول الدواء للمحافظة مع الصيادلة

يبحث اليوم، الثلاثاء، اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مع عددا من الصيادلة مشاكل وصول الدواء للمحافظة ونقص بعض الأنواع.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بشمال سيناء، انه تم توجية الدعوة لأعضاء نقابة الصيادلة بشمال سيناء، وعددا من الصيادلة للمشاركة فى اللقاء المقرر عقدة ظهر اليوم فى ديوان عام المحافظة بحضور عددا من المسئولين ذوى الأختصاص.

وكانت " اليوم السابع "، كشفت فى تحقيق نشر السبت الماضى، عن نقص 18 نوع من أهم الأدوية بشمال سيناء، بينها المحاليل الملحية والقطن وأدوية الحساسية وأمراض الجهاز الهضمى وسيولة الدم ولبن الأطفال المدعم، وكشف أصحاب صيدليات وبعض المرضى بشمال سيناء لـ"اليوم السابع" عن دخول أدوية نطاق احتكار السوق السوداء لها وبيعها بأضعاف أسعارها، وعقبات أمام دخول كميات من الأدوية، ما أدى إلى نشاط تهريب بعضها وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة. ويؤكد أصحاب صيدليات شمال سيناء أنهم يعانون من نقص الأدوية، وبحسب ما أجمعوا عليه أن أهم الأدوية التى تفتقر إليها المحافظة رغم وجودها فى محافظات أخرى هى المحلول الملحى، ومن أدوية العظام Becozim amp، ولبن الأطفال.

المدعم Biomail، lipfamilk، ومحلول Ringr، وأعشاب بيبى درنكBby drink، وجلسرين سيولة Jul prin، وفلورست، ومضاد حيوى زمكتان، ومضاد حيوى ريمكتازيت، وبلسم شراب أطفال وكبار، وشراب الحساسية زيلون، والمطهر المعوى فلاجيل، وأمبول أسيجك، ودهان للحساسية كينا كومب، وحقن الولادة RH. .

نرصد نقص 18 نوعا من الأدوية بشمال سيناء.. أبرزها أدوية الجهاز الهضمى وسيولة الدم والحساسية وحقن الولادة.. والصيادلة يطالبون بتيسير دخول العلاج.. والأهالى: بعض العقارات أصبحت سلعة بالسوق السوداء

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