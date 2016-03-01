وزير الشؤون الاسلامية يعتمد مجلس إدارة «عمارة المساجد»

وافق وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاعمال الخيرية لعمارة المساجد ولمدة أربع سنوات.

وصدر قرار نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد د. توفيق السديري بتشكيل مجلس الإدارة، حيث تم ترشيح نخبة من المختصين ورجال الأعمال من أصحاب الفضيلة والمشايخ لعضوية مجلس الادارة.

واختير الشيخ فهد السليمان رئيساً، والشيخ سعود الرشود نائباً للرئيس، وكلاً من عبدالرحمن الجريسي، وحمد بن سعيدان، وفهد العبيكان، وحمد الجميح، ومحمد الغديان، وعبدالله البكري، وعبدالله المعتاز، وعبدالاله الموسى، وعثمان المنيع، أعضاء في مجلس الادارة.