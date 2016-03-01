الفريق العمرو يدشن قناة الدفاع المدني على «تيليغرام»

دشن مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو صباح أمس، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، القناة الرسمية للدفاع المدني على تطبيق "تيليغرام"، والتي تعد وسيلة جديدة لنشر ثقافة السلامة الوقائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووجه الفريق العمرو عقب التدشين الرسمي كلمة لمستخدمي القناة قال فيها: "إن إطلاق قناة الدفاع المدني على التيليغرام يأتي امتداداً لجهود مديرية الدفاع المدني لتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة السلامة من خلالها، والحرص على التواجد في كافة المنصات التي تعزز التقارب مع كافة فئات المجتمع، تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2016م والتي تقام تحت شعار"الإعلام .. وقاية".

وأعرب مدير الدفاع المدني في تصريح عقب تدشينه القناة، عن تفائله بأن تسهم قناة الدفاع المدني على تطبيق تيليجرام في تنمية الوعي باشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية، وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم جهود الدفاع المدني، لأداء رسالته الإنسانية والوطنية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، داعياً مستخدمي تطبيق تليجرام إلى الاستفادة من الرسائل التثقيفية والإرشادية، والتي سوف يتم بثها عبر قناة الدفاع المدني في تنمية معارفهم ومهاراتهم، لتجنب كافة المخاطر والتعرف على التصرف السليم في حالات الطوارئ.

الجدير بالذكر أن مديرية الدفاع المدني يوجد لديها العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مثل: (تويتر، سناب تشات، انستغرام، فيس بوك، واليوتيوب)، والتي ينشر من خلالها رسائله التثقيفية لكافة شرائح المجتمع.