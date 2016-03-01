المجلس الأعلى للقضاء يبحث تسمية رؤساء المحاكم وافتتاح دوائر قضائية.. اليوم

الرياض - حمد الجمهور

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه التاسع عشر صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني.

وبين الشيخ سلمان النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، أن المجلس سيناقش في جدول أعماله العديد من الموضوعات ومنها تسمية عدد من رؤساء المحاكم والمساعدين في محاكم الدرجة الأولى والنظر في افتتاح دوائر قضائية في عدد من المحاكم الدرجة الأولى في مناطق المملكة إضافة إلى دعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة عن طريق حركة النقل التي سيعتمدها المجلس وكذلك حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً كما سينظر المجلس التقارير الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي حول عدد من محاكم الدرجة الأولى. وأضاف الشيخ النشوان أن المجلس كالمتبع سينظر في جمله من الشؤون الوظيفية للقضاة حسب اختصاصه من نقل وتعيين وترقية وإحالة على التقاعد وغيرها.