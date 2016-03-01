فيصل بن مشعل يناقش مع رؤساء المراكز الخدمات التنموية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ظهر أمس بمقر الإمارة، رؤساء المراكز المرتبطة مباشرة بإمارة منطقة القصيم، الذين قدّموا للسلام على سموّه، وإطلاعه على عمل المراكز المرتبطة بالإمارة، البالغ عددها 19 مركزاً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والتباحث فيما يخص عمل المراكز، والخدمات المقدمة للأهالي والخدمات التنموية التي يحتاجها كل مركز، موجهاً سموّه رؤساء المراكز بتلبية ما يحتاجه الأهالي والرفع بها لإمارة المنطقة، داعياً رؤساء المراكز إلى النظر في المتطلبات التي تحتاجها المراكز.

من جهتهم رفع رؤساء المراكز شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على حرصه ومتابعته واهتمامه بمدى الخدمات المقدمة للمواطنين، سائلين الله أن يبارك جهود سموّه لخدمة المنطقة وتطويرها تنموياً. حضر الاستقبال وكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان.