مصاب «المشهد التمثيلي» يتجاوز مرحلة الخطر

الرياض، الأفلاج - خالد العوفي، بريكان البريكان

أنقذ فريق طبي في مركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية حياة طالب يبلغ من العمر 14 عاما بعد تعرضه لطعنة نافذة بالصدر عالية الخطورة كانت نتيجة مشهد تمثيلي أصابه بالخطأ، وتم تحويله من مستشفى الأفلاج إلى المدينة الطبية.

وقال د. محمد العسيري استشاري جراحة الإصابات والعناية الحرجة ومدير مركز الإصابات بالمدينة، إن إصابة الطالب نافذة بالصدر مع استرواح هوائي ودموي بالصدر وتجمع دموي حول القلب.

وأضاف أنه تم عمل فحص الأشعة القلبية واستكشاف مكان الإصابة التي أظهرت أنها نافذة بالبطين الأيسر ونزف مستمر، وتمت خياطته، وكانت الإصابة قريبة جداً من الشريان التاجي، مع وجود جرح تهتكي بالرئة اليسرى وتم إصلاحه.

وأردف د. العسيري: "تطلب وجود د. ثامر النظار استشاري التخدير بالمدينة، خاصة وأن اضطرابات القلب شائعة في مثل هذه العمليات وتتطلب مهارة خاصة بإجراءات التخدير، ولم يحتاج المريض لنقل أي وحدة من وحدات الدم".

من جانبه، ذكر مسلّم الهواملة المتحدث الرسمي ب"تعليم الأفلاج" ل"الرياض" أن الطالب تعرض للإصابة أثناء مشهد تمثيلي في الطابور الصباحي في إحدى مدارس قطاع الأحمر غربي الأفلاج، واطمأن محمد الزايد مدير "تعليم الأفلاج" على حالة الطالب في المستشفى ووجّه بتكوين لجنة لزيارة المدرسة لمعرفة ملابسات الحادثة وفتح ملف بالتحقيق فيها.