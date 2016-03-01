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محافظ القطيف يدشن احتفالية يوم الدفاع المدني

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محافظ القطيف يدشن احتفالية يوم الدفاع المدني محافظ القطيف يدشن احتفالية يوم الدفاع المدني
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الصفيان في صورة جماعية مع مسؤولي الدفاع المدني بالقطيف

القطيف - منير النمر

    دشن خالد الصفيان محافظ القطيف احتفال المحافظة الخاص باليوم العالمي للدفاع المدني.

وركز الاحتفال الذي حضره العقيد راشد المري مدير الدفاع المدني في محافظة القطيف وعدد من المسؤولين في المحافظة على مسألة "الإعلام والوقاية"، إذ أكد المشاركون بأن ذلك يقلل لحد كبير من الخسار البشرية الناجمة عن الحوادث. واستمع المحافظ الصفيان إلى شرح مفصل عن آليات الدفاع المدني والجهات المشاركة بالمعرض، كما افتُتِحَ معرض توعوي مصاحب شمل أجنحة وأقساما عدة تختص بالدفاع المدني وعمله وآلياته.

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