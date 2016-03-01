ولي عهد الدنمارك يزور المصمك

قام صاحب السمو الملكي الأمير فريدريك هندريك اندريه ولي عهد مملكة الدنمارك والوفد المرافق له مساء أمس بزيارة لمتحف المصمك بالرياض، يرافقه وزير الزراعة م. عبدالرحمن الفضلي الوزير المرافق.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير متحف المصمك ناصر العريفي، حيث استمع الضيف إلى شرح عن أهمية حصن المصمك وما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- من كفاح في توحيد المملكة، بعدها تجول ولي عهد الدنمارك داخل قاعات المتحف واطلع على ما تحتويه من لوحات وصور عن تاريخ الرياض، كما شاهد عرضاً مرئياً عنه.

وفي ختام الزيارة سجل الأمير فريدريك كلمة في سجل الزيارات، أعرب فيها عن إعجابه بالمتحف وما يحويه من معروضات تبرز البعد الحضاري والموروث الثقافي العريق للمملكة.

2- .. واطلع على ما يحتويه المتحف

3- الأمير فريدريك يسجل كلمة في سجل الزيارات