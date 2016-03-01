تفعيل دور لجان المباني الآيلة للسقوط ومعالجة المعوقات بجازان

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني صباح يوم أمس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة الطارئ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الإمارة.

وفي البداية استهل أمير المنطقة الاجتماع بكلمة توجيهية رحب فيها بأعضاء اللجنة، مشدداً على أهمية الاجتماع والدور المنوط باللجنة والجهات المشاركة فيها وضرورة التعاون الجاد والمستمر من قبل الجميع لما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

وأكد سموه على ضرورة مراجعة ومتابعة كافة الإجراءات التي تم ويتم اتخاذها من قبل اللجنة فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني بالمنطقة والتنسيق في ذلك بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -أيدهم الله- ، مثمناً سموه تعاون وتجاوب الجميع وحسن تعاملهم مع أي طارئ لا قدر الله حال حدوثه والجهود التي يبذلونها لحماية الأرواح والممتلكات.

ووجه أمير منطقة جازان ببذل المزيد من الجهود وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تعترض أعمال اللجنة، سائلاً المولى عز وجل أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لكل ما فيه الخير والفائدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها بحث الإمكانيات المتوافرة لدى الجهات الحكومية بما يضمن تنفيذ خطط وتدابير وأعمال الدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ عند وقوعها لا سمح الله ومدى جاهزية جميع الجهات الحكومية لتنفيذ الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، وأخطار الأمطار والسيول والإجراءات المتخذة في الجلسات السابقة بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء بعض المدارس في مجاري الأودية وانقطاعات الطرق بالقطاع الجبلي ونهل الرمال من مجاري الأودية "النشاط التعديني" وتحويل شبكات الضغط العالي إلى شبكات أرضية.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ومنها إنشاء عدد من المصانع بمدينة جازان الاقتصادية ومدى تطبيق لائحة أعمال السلامة والأمن الصناعي بفروع الوزارات والمصالح الحكومية بالمنطقة وتطبيق نظام الدفاع المدني فيما يخص الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في جميع المرافق إنفاذاً للتوجيهات إلى جانب تفعيل دور لجان المباني الآيلة للسقوط ومعالجة المعوقات بمدينة جازان والمحافظات التابعة لها وتجهيز المنطقة بنظام الإنذار الإلكتروني من الغارات الجوية وباقي الأخطار المحتملة، إلى جانب العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.

وحضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري، ومديرو الإدارات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالمنطقة.

من جهة أخرى التقى أمير منطقة جازان ظهر أمس بمكتبه بديوان الإمارة بمدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة اللواء أحمد بن سعدي الزهراني والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.

ورحب سموه بالجميع منوهًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات مكافحة المخدرات في مناطق المملكة والمناطق الحدودية ومنها منطقة جازان للتصدي لعمليات تهريب المخدرات وترويجها والتي تفتك سمومها بالشباب والمجتمع، مشدداً سموه على أهمية دور الأسرة والمجتمع والجهات التعليمية في محاربة هذه الآفة والتصدي لها للحفاظ على شبابنا ومستقبلهم وتوجيههم لما فيه مصلحة الوطن.

كما تم مناقشة أهداف وبرامج الملتقي التعريفي الثامن للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» والذي تنظمه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان برعاية سموه الكريم اليوم وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جازان.

ويحظى المشروع الوطني الوقائي «نبراس» بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أ. سلطان بن أحمد السديري ومدير فرع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سعد بن محمد جغيلم.

1-2- أمير جازان خلال لقائه مدير عام مكافحة المخدرات