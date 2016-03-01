«الثلاثاء الكبير» يشهد التصويت في 11 ولاية

تبدأ هيلاري كلينتون بزخم قوي شوط ال24 ساعة الأخيرة عند بدء "الثلاثاء الكبير" الذي سيشكل محطة مفصلية في مسار الانتخابات لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي والجمهوري. ولن تحسم محطة "الثلاثاء الكبير" التي سيجري فيها كل من الحزبين انتخابات تمهيدية في 11 ولاية، السباق بصورة نهائية لنيل الترشيحين الجمهوري والديموقراطي، غير أنها دائماً ما تكشف عن "فرس الرهان" لكل حزب. وتأتي وزيرة الخارجية السابقة في موقع متقدم على خصمها ساندرز الذي أقر بهزيمته في كارولاينا الجنوبية قائلاً: "سنحقق نتائج افضل بين مجموعة السود خارج الجنوب التاريخي" للبلاد، واعداً بالبقاء في السباق حتى النهاية. ومن المستحيل حسابيا ان تحصل هيلاري كلينتون على غالبية اصوات المندوبين البالغ عددهم 4763 المطلوبة للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي. ويتحدد نحو 85 في المئة من أصوات المندوبين في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الذي

ترامب وكلينتون في صدارة السباق إلى البيت الأبيض

سيختار مرشحه ليخوض السباق أمام مرشح الحزب الجمهوري من خلال نتائج الانتخابات التمهيدية على مستوى الولايات. أما الخمسة عشرة في المئة الباقية فهي لكبار المندوبين الذين لهم حرية التصويت لمن يريدون وهو ما يعني أن بوسعهم أن يحسموا نتيجة السباق إذا كان متقارباً. وكبار المندوبين هم زعماء الحزب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون وأعضاء الكونجرس وحكام الولايات. وتبنى الحزب الديمقراطي هذا النظام في أوائل الثمانينات كوسيلة لإعطاء زعماء الحزب دورا أكبر في عملية اختيار مرشحهم للرئاسة. واظهرت المرشحة قوة موقعها بفوزها في ثلاث من الولايات الاربع التي جرت فيها الانتخابات التمهيدية خلال الشهر الفائت، ما ضخ حيوية جديدة في حملتها، في وقت كان الفارق بينها وبين ساندرز في استطلاعات الرأي يتقلص بشكل خطير.

ترامب (يهيمن) على المحافظين

على الجانب الآخر، لا يزال دونالد ترامب مهيمنا على خصومه الاربعة وفي طليعتهم سناتور فلوريدا ماركو روبيو، وسناتور تكساس تيد كروز. وانتصر رجل الاعمال الثري بفارق لم يكن من الممكن ان يخطر لأحد قبل بضعة اشهر، في الانتخابات التي جرت في نيوهامشير وكارولاينا الجنوبية ونيفادا. وأثبت ان تقدمه في استطلاعات الراي ليس امرا عابرا او موهوما وتمكن من توسيع شرائح مؤيديه من المحافظين الى الجمهوريين المعتدلين. ولم يتأثر موقعه باي جدل اثاره واي هفوة ارتكبها حتى الان، غير ان الهجمات ضده اشتدت الى حد غير مسبوق في الايام الاخيرة. وقال ترامب معتمرا قبعته الحمراء وعليها شعاره الانتخابي "لنجعل اميركا عظيمة من جديد"، مضيفا "الامر لا يتعلق بي انا، انني المرسال. هناك حركة حقيقية، سوف نستعيد بلادنا، وسوف نديرها بذكاء بدل ان نكون اغبياء". وكان يخطب في حشود قياسية تجمعت في ماديسون بولاية الاباما، ووصل عددها الى 32 الف شخص بحسب تقديرات المرشح، وهو عدد فائق بالنسبة الى الحملة الانتخابية الاميركية. وتحول القلق الى ذعر حقيقي بين قيادات الحزب الجمهوري التي تحذر بأن تنصيب دونالد ترامب سيعني هزيمة الحزب في الانتخابات الرئاسية وسيحدث تحولات في الحزب الجمهوري لجيل كامل. غير انه لم يعد الشخص غير المرغوب فيه كما منذ بضعة اشهر، ولم يعد الاخرون ينكرون مكانته، بل بدأ مسؤولون يعلنون تأييدهم له مثل حاكم نيوجرزي كريس كريستي، المرشح السابق في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب. وكتب الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش، المرشح للانتخابات التمهيدية عام 2012 على موقع تويتر، ان "تأييد كريس كريستي هو انذار حقيقي الى قيادات الحزب الجمهوري من اجل ان تبدأ باعتبار ترامب على انه المستقبل". وادت هيمنة ترامب على السباق الجهوري الى انحدار مستوى الجدل في الحملة واحتدام تبادل الشتائم والاتهامات، في هجمات ندد بها المرشحان الاخران الباقيان في السباق، حاكم اوهايو جون كاسيك وجراح الاعصاب السابق بن كارسون. وقرر ماركو روبيو وتيد كروز تبني نبرة الملياردير المسيئة والمتهكمة لشن هجمات عليه تستهدف مظهره واخفاقاته في الاعمال وعائداته. وقال ماركو روبيو "انه حلم يتحقق للحزب الديموقراطي ان يكون الحزب الجمهوري في مثل هذه الحالة"، متعهدا بان "دونالد ترامب لن يكون مرشح حزب لينكولن وريغان".

اتهامات بالعمل في "المافيا"

وفيما كان الديموقراطيون يصوتون، كانت الحملة تحتدم لدى معسكر الجمهوريين مع تبادل هجمات بين ترامب ومنافسه ماركو روبيو الذي هاجم بشدة في الايام الماضية الملياردير الاميركي قطب العقارات. وقال روبيو الذي يعتبره كثيرون الاوفر حظا لإزاحة ترامب من السباق، خلال تجمع في جورجيا "اريد ان انقذ الحزب الجمهوري من هذا المحتال". ورد ترامب منددا بروبيو ونعته بانه سياسي "ضعيف" و"كاذب". وكتب الملياردير الاميركي على تويتر "الحزب الجمهوري يدفع بالضعيف السناتور ماركو روبيو لكي يقول اي شيء من اجل ضرب ترامب". وقال السناتور تيد كروز منافس ترامب ايضا في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" ان بيانات ضرائب ترامب الذي لا يزال يرفض كشفها قد تكشف تعامله المحتمل مع المافيا. واضاف كروز "لقد اشارت تقارير اعلامية عدة الى تعامل دونالد ترامب مع المافيا، وربما تكشف بيانات ضرائبه ان هذه الصفقات كانت اكبر مما جرى الحديث عنه". وقال ترامب انه لن يكشف بيانات ضرائبه لانه يجري التدقيق بها امام مصلحة الدخل. واضاف ترامب في برنامج على شبكة "سي ان ان"، "لا يمكن استنتاج شيء ما من بيانات الضرائب، لانها تخضع لاقتطاعات كبرى وامور اخرى عدة".