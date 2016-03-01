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ولي العهد يبحث مع السفير التونسي الموضوعات ذات الاهتمام

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ولي العهد يبحث مع السفير التونسي الموضوعات ذات الاهتمام ولي العهد يبحث مع السفير التونسي الموضوعات ذات الاهتمام

    بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع السفير التونسي لطفي بن قايد عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وتونس.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد للسفير التونسي أمس.. ونقل السفير بن قايد تحيات وتقدير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الوزراء الحبيب الصيد، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسموه، وتمنياتهما للشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتقديره للقيادة التونسية، وتمنياته للشعب التونسي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

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