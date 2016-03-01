ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 4300 قرص مخدر بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، منذ قليل، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 4300 قرص مخدر بقصد الاتجار بكفر الدوار بالبحيرة .

كان الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والنقيب محمد البنا معاون المباحث، تمكنا من ضبط أحد مروجى المواد المخدرة متلبسا يدعى "ياسر . ا " وحوزته 4300 قرص مخدر "تامول" و"ترامادول" بقصد الاتجار ، ومبلغ مالى قدره 32300 جنيه من متحصلات الاتجار، وجارى تحرير محضر بالواقعة .

- ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة فى كفر الدوار