ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 4300 قرص مخدر بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، منذ قليل، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 4300 قرص مخدر بقصد الاتجار بكفر الدوار بالبحيرة .إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة فى كفر الدوار
كان الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والنقيب محمد البنا معاون المباحث، تمكنا من ضبط أحد مروجى المواد المخدرة متلبسا يدعى "ياسر . ا " وحوزته 4300 قرص مخدر "تامول" و"ترامادول" بقصد الاتجار ، ومبلغ مالى قدره 32300 جنيه من متحصلات الاتجار، وجارى تحرير محضر بالواقعة .
>- ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة فى كفر الدوار