ضبط 18 شخصاً فى مشاجرة أمام مستشفى بنى سويف العام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، منذ قليل، القبض على 18 شخصاً بعد فض مشاجرة بين عدد من البلطجية، و ومجموعة من الشباب، أمام مستشفى بنى سويف العام بمدينة بنى سويف.

وكانت مديرية أمن بنى سويف تلقت إخطاراً بنشوب مشاجرة بين الطرفين أمام مستشفى بنى سويف العام، وعلى الفور انتقلت قوة من المديرية، وتمكنت من فض المشاجرة، وضبط 18 شخصاً.

ودلت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة خلافات مالية بين الطرفين ، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف العام، قبل أن تتجدد المشاجرة أمام المستشفى مرة أخرى، ويتم إلقاء القبض على 18 شخصا من الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- القبض على 5 بحوزتهم أسلحة نارية وأقراص مخدرة فى بنى سويف

- إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف