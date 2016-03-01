أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"القوى العراقية" يطالب العبادى بدعم قوات الجيش بديالى لتعزيز قدرات حفظ الأمن

Google+ Print
"القوى العراقية" يطالب العبادى بدعم قوات الجيش بديالى لتعزيز قدرات حفظ الأمن "القوى العراقية" يطالب العبادى بدعم قوات الجيش بديالى لتعزيز قدرات حفظ الأمن
طالب تحالف "القوى العراقية" السنى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بدعم القوات العسكرية فى محافظة ديالى وتعزيز قدراتها لتمكينها من حفظ الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين من تنظيم (داعش) الإرهابى والعصابات الخارجة على القانون لتنفيذ مخططاتها الشريرة الرامية إلى إثارة الفوضى وتخريب النسيج الاجتماعى فى هذه المحافظة وتعريض أمن مواطنيها إلى الخطر.
>وأدان التحالف - فى بيان صحفى مساء اليوم الاثنين- بشدة التفجير الإرهابى الذى نفذه تنظيم (داعش) الذى استهدف مجلس عزاء فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى اليوم والذى أدى لمقتل وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء.

وذكر تحالف القوى أن تنظيم "داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الانتصارات التى تحققها القوات العراقية بالجيش والأمن والعشائر وتكبد خسائر جسيمة يوميًا؛ مما دفعه إلى تصعيد عملياته الانتقامية ضد الأبرياء من خلال استهدافه الأسواق ومراكز التجمع الشعبية فى محاولة لإذكاء نار "الفتنة الطائفية" بين أبناء الشعب العراقى الواحد الذى أدرك طبيعة المؤامرة الرامية إلى النيل من وحدته وأمنه واستقراره.

وكان داعش تبنى التفجير الانتحارى الذى استهدف مجلس عزاء فى قضاء المقدادية مساء اليوم، ونفذه انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا فجر نفسه داخل المجلس المقام لأحد شهداء الحشد الشعبي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفرضت شرطة ديالى حظرًا للتجوال فى المقدادية وعززت من انتشار عناصرها فى المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365