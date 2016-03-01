"القوى العراقية" يطالب العبادى بدعم قوات الجيش بديالى لتعزيز قدرات حفظ الأمن

طالب تحالف "القوى العراقية" السنى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بدعم القوات العسكرية فى محافظة ديالى وتعزيز قدراتها لتمكينها من حفظ الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين من تنظيم (داعش) الإرهابى والعصابات الخارجة على القانون لتنفيذ مخططاتها الشريرة الرامية إلى إثارة الفوضى وتخريب النسيج الاجتماعى فى هذه المحافظة وتعريض أمن مواطنيها إلى الخطر.>وأدان التحالف - فى بيان صحفى مساء اليوم الاثنين- بشدة التفجير الإرهابى الذى نفذه تنظيم (داعش) الذى استهدف مجلس عزاء فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى اليوم والذى أدى لمقتل وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء.

وذكر تحالف القوى أن تنظيم "داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الانتصارات التى تحققها القوات العراقية بالجيش والأمن والعشائر وتكبد خسائر جسيمة يوميًا؛ مما دفعه إلى تصعيد عملياته الانتقامية ضد الأبرياء من خلال استهدافه الأسواق ومراكز التجمع الشعبية فى محاولة لإذكاء نار "الفتنة الطائفية" بين أبناء الشعب العراقى الواحد الذى أدرك طبيعة المؤامرة الرامية إلى النيل من وحدته وأمنه واستقراره.

وكان داعش تبنى التفجير الانتحارى الذى استهدف مجلس عزاء فى قضاء المقدادية مساء اليوم، ونفذه انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا فجر نفسه داخل المجلس المقام لأحد شهداء الحشد الشعبي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفرضت شرطة ديالى حظرًا للتجوال فى المقدادية وعززت من انتشار عناصرها فى المدينة.