موجز الصحافة المحلية.. رئيس الوزراء: غيرٍ راض عن أداء المحافظين

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان:"رئيس الوزراء: غير راضٍ عن أداء المحافظين".

كشــف المهنــدس شــريف إسماعيل رئيــس مجلــس الــوزراء، أن دور القطاع الخاص ســيكون قويــا وحاكما فــى المرحلــة المقبلة فــى كل القطاعات، وفــى القلب منهــا التعليم والصحة والنقل، موضحا أن انهيار الخدمة فى هذه القطاعات الحيوية ســببه عــدم تعظيم دورها الاقتصــادى، بما يمكنهــا على الأقل مــن تحقيق عائد تســتطيع من خلاله الإنفاق على تطويرهــا وصيانتها، وتجديدها بشــكل مســتمر ودون أن تشــكل عبئا على كأهل ميزانية الدولة.

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وطالب خلال اجتماعه بالدكتور احمد راضى وزير الصحة والسكان بزيادة عدد مراكز زراعة وجراحات الكبد وتحسين الخدمات الصحية وإعادة هيكلة مستشفيات التكامل ودعم الحكومية بالمستلزمات والأجهزة الطبية، والبدء فورا فى تنفيذ البروتوكول الموحد لعلاج الأورام.

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية لجريدة "الأهرام"، أن دار الإفتاء تعكف حاليا على إعداد رؤية متكاملة مع بعض الإجراءات التوضيحية التى تساعد فى عملية «تقنين الفتوى» للحد من فوضى الفتاوى التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وطالب بالإسراع فى صياغة إستراتيجية فكرية شاملة لاحتواء الشباب فكريا ووقايتهم من العنف وتحصينهم من الفكر المتطرف، وتوجيه طاقاتهم واستثمارها لبناء الوطن والنهوض به.

وأضافت جريدة "الأخبار" أن فروع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة تبدأ اليوم إصدار شهادة استثمار «بلادى» الدولارية الجديدة للمصريين فى الخارج عبر فروع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة العاملة فى الخارج، وشهادة «بلادى» اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج بأسمائهم أو لأبنائهم القصر لمدة تتراوح بين سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها بدون حد أقصى وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة تصل إلى 3.5% سنوياً للشهادة مدة سنة واحدة و4.5% سنوياً للشهادة مدة 3 سنوات و5.5% سنوياً للشهادة مدة 5 سنوات على أن يحتسب العائد من يوم العمل التالى لشراء الشهادة ويصرف العائد بالدولار كل 6 أشهر.

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة لجريدة "المصرى اليوم" أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيصدر قرارا خلال أيام بإجراء تعديلات على القرار الوزارى الذى أصدره الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق متضمنا تعديل 60 مادة من مواد القرار الوزارى 1836 والتى تستهدف مواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

قالت مصادر مطلعة بوزارة النقل لجريدة "الشروق" أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من المشروعات التى سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة اقادمة قبل تقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب والمفترض تقديمه الشهر القادم.