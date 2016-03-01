راشد بن حمدان يطلع على فعاليات مدينة الطفل

زار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مدينة الطفل بدبي من خلال جولة تفقدية رافقه فيها المهندس صلاح أميري مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة ونيلة المنصوري رئيس مدينة الطفل وذلك للإطلاع على الفعاليات والأنشطة والمرافق التي تحتويها المدينة.

وتم خلال الجولة زيارة متحف جائزة نوبل الذي تستضيفه المدينة ويقام بتنظيم من مؤسسة محمد بن راشد في الفترة من 21 فبراير إلى 21 مارس، ويسلّط الضوء على أهمية ومكانة جائزة نوبل المرموقة على الصعيد العالمي، ومساهمة الفائزين بها في تغيير العالم، حيث يتيح المتحف للزوار التعرف إلى تفاصيل هذه الجائزة العالمية والفائزين بها وأهم إنجازاتهم.

كما تفقد معرض علوم الأرض وهو معرض جديد يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم إطلاقه بالتعاون مع الشركة الأميركية وهي الشركة المطورة للفكرة بالشكل الحالي والتكنولوجيا أساسا لمنظمة NOAA الإدارة الوطنية للبحار والغلاف الجوي، والبيانات والصور الجوية عالية الدقة من وكالة NASA الفضائية ويهدف إلى إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث علوم الأرض على مجسم الكرة الأرضية بطريقة مبتكرة.

ويتيح للزوار في المعرض أن يشاهدوا ويتفاعلوا مع المعروضات الموجودة منها التسلسل الزمني للأرض والتسلسل الزمني للأرض وتجربة العالم، وكرة الأرض، استكشف الأرض.

زيارة

وزار القبة السماوية التي تقدم عروضاً وبرامج تعليمية ترفيهية متنوعة، حيث تم تجهيز القبة السماوية بنظام عرض رقمي جديد ذي ست قنوات عرض يقوم بعرض صور متحركة ثلاثية الأبعاد تحيط بالمشاهد من جميع الجهات لتضفي تأثيرا مرئيا فريدا من نوعه يتم عن طريقه نقل المعلومات العلمية وترسيخها في ذهن المشاهد. يوجد في القبة 100 مقعد وتُعرض عروض وبرامج متنوعة تنقل الجميع إلى أعماق الفضاء ليرى المشاهد ما لا يرى بالعين المجردة.

كما قام بجولة في جميع الأقسام التي تحتويها مدينة الطفل التي تعد أول مدينة تعليمية مخصصة للأطفال إلى 15 سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشجع الأطفال على البحث والاستكشاف .