هزاع بن زايد: قاعدة بيانات الهوية ركيزة للتنمية

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أهمية قاعدة البيانات الشاملة لسكان الدولة التي تمتلكها الهيئة في دعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي وإنجاح المشاريع المرتبطة برؤية الإمارات 2021.

وقال سموه إن البيانات السكانية الدقيقة والموثوقة أصبحت تشكل واحدة من الركائز الأساسية التي يتم بناء خطط التنمية وتخصيص الموارد بالاستناد إليها فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في المحافظة على أمن المجتمع وترسيخه وتوطيد دعائمه.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية لعام 2016 الذي عقد في مركز العين لخدمة المتعاملين التابع للهيئة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

جودة البيانات

وشدد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على ضرورة التركيز على الارتقاء بجودة البيانات البيومترية والمكتوبة التي يتضمنها نظام السجل السكاني إلى أعلى المستويات والحرص على أن تكون شاملة ومواكبة لأحدث البرامج والتقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال بما يسهم في المحافظة على المنجزات التي حققتها الإمارات باعتبارها من الدول السباقة عالمياً في مجال تقنين تعريف الهوية الشخصية لسكانها من خلال قاعدة بيانات السجلات الحيوية المدنية الإلكترونية المدمجة التي تمكنت من إنجازها حتى أصبحت تضم كل من يعيش على أرض الدولة.

وحث سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الاستفادة من هذا النظام المتميز في تطوير الاستخدامات الإلكترونية والذكية لبطاقة الهوية ليعتمد عليها المواطن والمقيم في معظم الخدمات اليومية.

ميزانية الهيئة

واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير حول نسبة تنفيذ ميزانية الهيئة لعام 2016، مؤكداً أهمية تطبيق أدوات الحوكمة المؤسسية في كل المشاريع التي تنفذها الهيئة بهدف تمكينها من تحقيق النتائج والأهداف المتوخاة وفق أعلى درجات الكفاءة مع توجيه الإنفاق بطريقة تخدم ترشيد الأداء وتمكن الهيئة من المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، والمهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والفريق ركن المهندس عيسى سيف المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء عوض حاضر بن عامر المهيري، وعبدالله سيف النعيمي، إلى جانب الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة.

5 نجوم

وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد بإزاحة الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز العين لخدمة المتعاملين التابع للهيئة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث حصل المركز على تصنيف 5 نجوم ضمن نتائج تصنيف مراكز خدمة المتعاملين في الحكومة الاتحادية وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي تبنى تطبيقه مجلس الوزراء.

وتجول سموه عقب إزاحة الستار في أركان المركز وتفقد الخدمات التي يقدمها للمتعاملين كما التقى الموظفين العاملين فيه، معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي حققوه داعياً إياهم إلى اعتباره محطة على طريق التفرد في مستوى رقي الخدمات وجودتها ومضاعفة جهودهم للمحافظة على هذا التميز ومواصلة السباق للوصول إلى مستوى 7 نجوم.

وقال سموه إن ما حققته الهيئة في إطار برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة يرسخ اسمها كواحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات تتجاوز توقعات المتعاملين وتحقق لهم أعلى مستويات الرضا والسباقة إلى تحقيق رؤية القيادة الحكيمة ونظرتها إلى المهمة الأساسية للعمل الحكومي في تحقيق السعادة للناس.