الرئيس الكازاخستاني يمنح منصور بن زايد وسام ميدالية اليوبيل

منح نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان وسام ميدالية اليوبيل بمناسبة الذكرى العشرين لجمعية شعب كازاخستان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك تقديرا وعرفانا لجهود سموه في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان ومساهمته في تعزيز الوئام الاجتماعي والتسامح في المجتمع.

وسلم الوسام خيرات لاما شريف السفير الكازاخستاني لدى الدولة وذلك خلال استقبال سمو الشيخ منصور بن زايد له أمس في قصر الرئاسة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة والسبل الكفيلة بتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.