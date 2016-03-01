عمار النعيمي يشيد ببرنامج إعداد القادة

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالأداء المهني الراقي والانضباط الرائع الذي يشهده برنامج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لإعداد القادة الذي يعد مكسباً كبيراً يتم من خلاله غرس القيم والأخلاق الحميدة لدى الشباب وينمي عندهم المهارات القيادية بشخصيتهم ويعتبر من البرامج الرائدة للمساهمة في ايجاد جيل من الشباب متسلح بالعلم وقوة الولاء والانتماء للوطن على قدر كبير من تحمل المسؤولية في خدمة مجتمعه ووطنه.

جدارة

وأوضح سموه خلال استقباله للمشاركين في البرنامج في ديوان الحاكم بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية الرئيس الأعلى للبرنامج أن مثل هذه البرامج تهدف في مجملها لاعداد وتأهيل جيل من الشباب المواطنين والخليجيين القادرين على تولي دفة القيادة في دوائر ومؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص بكل كفاءة وجدارة عبر تزويدهم بكل ما يلزم من معرفة ومهارات وخبرات.

قيادات شبابية

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن سعادته بلقاء هذه النخبة من القيادات الشبابية الإماراتية الخليجية من الجنسين والتعرف إلى آرائهم ونظرتهم إلى واقع المجتمع في الإمارات والخليج ودورهم المستقبلي في خدمة بلادهم وأبناء شعبهم الذين يحظون بالرعاية والتكريم من قبل القيادة الرشيدة في بلادهم التي تؤكد دائما حقوق أبناء الوطن في العمل والعلم والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع الحديث المحصن بالتكافل الاجتماعي.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال اللقاء أن القيادة الرشيدة في الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تأهيل جيل قيادي قادر على قيادة الأفكار الطموحة لخدمة الوطن والمحافظة على نهضته التي أضحت حديث العالم لما حققته الإمارات من إنجازات على الأصعدة كافة.

معارف

قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي الرئيس الأعلى لبرنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة إن البرنامج يهدف إلى رفد الشباب الإماراتيين والخليجيين الطموحين بمختلف المعارف والمهارات اللازمة لتحمل المسؤولية وقيادة فرق العمل في القطاعات الحكومية والخاصة في بلادهم تجسيدا لرؤية واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الهادفة إلى إعداد القيادات الشابة وبناء جيل قادر ومؤهل لديه مهارات تجعله قادرا على خدمة بلاده وذلك باعتباره ثروة حقيقية وركنا أساسيا في مسيرة التنمية والتقدم للمنطقة.