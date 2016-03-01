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حمد الشرقي يستقبل قناصل عدة دول

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حمد الشرقي يستقبل قناصل عدة دول حمد الشرقي يستقبل قناصل عدة دول

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة أمس كلاً على حدة بول ر. مالك القنصل العام الأميركي لدى الدولة ومحمد ادريس أبوصفيطة القنصل العام الليبي وهيم نم دك قنصل عام كوريا واوليكساندر بالانوتسا القنصل العام الأوكراني.

 ورحب سموه بالدبلوماسيين، متمنياً لهم التوفيق في عملهم لتوطيد وتقوية أواصر الصداقة بين دولهم ودولة الإمارات. حضر اللقاءات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

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