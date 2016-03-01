محمد بن راشد: أبناؤنا وبناتنا ركيزة الدولة العصرية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال مواساته لوالد شهيد الوطن محمد راشد الظنحاني، أن دولتنا رئيساً وقيادةً وحكومةً وشعباً تفتخر أيما افتخار بأبنائها وبناتها الذين يشكلون ركيزة الدولة العصرية وأساس البنيان بعقولهم وعلومهم وسواعدهم.

وأضاف سموه، خلال تقديم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد راشد الظنحاني الذي لقي وجه ربه الأعلى خلال أدائه للواجب الوطني والأخوي في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق، أن الجميع يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وترابه الغالي وصيانة مكتسباته الحضارية والإنسانية، كل من موقعه، الجندي في صفوف قواته المسلحة والطبيب في مستشفاه وعيادته والمعلم في مدرسته والمزارع في مزرعته والطالب في جامعته والأم في أسرتها فالكل يتحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية بأمانة وإخلاص ووفاء وهذا مصدر قوتنا ومبعث اعتزازنا بأبنائنا وبناتنا الأوفياء.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوالد وأشقاء وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته راجياً الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. رحم الله شهداءنا الأبرار رحمة واسعة وأدام الله على دولتنا وشعبنا نعمة الاستقرار والتكاتف والتلاحم الوطني وعاشت دولتنا عزيزة شامخة بشموخ شعبها.

ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

عزاء

إلى ذلك قدم معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب محمد راشد علي الظنحاني الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وأعرب معاليه خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة قدفع بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

نهيان بن زايد يواسي ذوي الشهيد

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد راشد علي الظنحاني.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة قدفع في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.