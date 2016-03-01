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بالفيديو..أحقر مشهد فى تاريخ السياسة..عكاشة يقبل يد سيده صفوت الشريف

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بالفيديو..أحقر مشهد فى تاريخ السياسة..عكاشة يقبل يد سيده صفوت الشريف بالفيديو..أحقر مشهد فى تاريخ السياسة..عكاشة يقبل يد سيده صفوت الشريف
ضرب نائب التطبيع توفيق عكاشة، أحقر الأمثلة فى تاريخ السياسية حيث اعتاد تقبيل يد سيده صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأحد أهم قيادات الحزب الوطنى المنحل، فى أكثر من مناسبة فى مشهد يدل على الوصولية والتسلق من قبل صاحبه.

رغم أن السياسة هى فن تحقيق الممكن ويسلك منتهجوها كافة السبل لتحقيق المكاسب التى تصب فى صالحهم لكن هناك ضوابط لها أكثرها الترفع عن الصغائر أو تحقير الذات لما يترتب عليها من آثار سلبية، بينما توفيق عكاشة فى لم يؤمن بذلك طول تاريخه "المتسلق" وليس السياسى حتى وان كان على حساب كرامته.

ويظهر عكاشة فى أكثر من مناسبة إبان الحزب الوطنى المنحل، يقوم بالانحناء لتقبيل يد صفوت الشريف، وسار على مبدأ "شلوت حضرتك يا فندم دفعة للأمام" فقبل اليد وحملة "الشنطة" وسار مهرولاً أمام القيادات الحكومية ليوسع لهم الطريق كى يحظى بـ"نظرة رضا".

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مصر 365

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