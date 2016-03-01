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سيف اليزل لـ"خالد صلاح": اقتربنا من 250 نائبا فى ائتلاف "دعم مصر"

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سيف اليزل لـ"خالد صلاح": اقتربنا من 250 نائبا فى ائتلاف "دعم مصر" سيف اليزل لـ"خالد صلاح": اقتربنا من 250 نائبا فى ائتلاف "دعم مصر"
قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم "، إن العدد الرسمى لائتلاف دعم مصر يقترب من 250 نائبا، مشددا على أنه يريد أن تكون هناك 4 ائتلافات على الأقل بالبرلمان تنافس بعضها، ووصف الأمر بـ"فائدة للبرلمان والأوضاع السياسية الداخلية"، وأيضا الاقتراحات التى ستكون مقدمة لصالح البلد والوطن.

ونفى سف اليزل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، حدوث اتفاق مع أى أحد داخل البرلمان حول الائتلافات بالأرقام نهائيًا، مشيرا إلى أن ما حدث فى جلسة أمس الاثنين من غضب بعد التصويت على الـ25% من أعضاء البرلمان، كان نتيجة عدم الرضا بشأن المادة 97، ونتج عنه الخروج من القاعة والتواجد فى قاعة أخرى.

بالفيديو..خالد صلاح يفتح النار على"إعلام الزيطة": عيناته بالبرلمان وحليفة لإسرائيل.. وأشعر أن أذرعا فى الدولة تريده..و"البلد هتخسر إذا كان موجها"..ويتساءل: لماذا لا يحاسب عكاشة على ما يعرضه من تزوير

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مصر 365

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