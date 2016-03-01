وزير السياحة: 25 فندقا أغلقت أبوابها رسميا.. و70 أخرى نسب إشغالاتها 0%

كشف هشام زعزوع وزير السياحة، عن عدد الفنادق التى أغلقت أبوابها رسميا منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية بسيناء أواخر شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن بلغت 25 فندقا، 11 بمحافظة جنوب سيناء و14 بالغردقة، فيما تبلغ نسب الإشغال صفر% فى نحو 70 فندقا إلا أنها لم تبلغ الوزارة بإغلاقها.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية الكتاب السياحيين، أن الحكومة بالتعاون مع القطاع السياحى الخاص وبعض المستثمرين العرب بصدد إنشاء شركة عالمية تتولى ملف التسويق لمصر خارجيا وتحل مشكلة الطيران وتعمل على الاستحواذ على بعض شركات السياحة فى أوربا، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء تلك الشركة هى النهوض سريعا بالقطاع السياحى خاصة فى أوقات الأزمات.

وأشار زعزوع إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع مع شركات الطيران الأجنبية العاملة بمصر مع طارق عامر محافظ البنك المركزى لحل أزمة تحويل الدولار التى واجهت تلك الشركات خلال الأسابيع الماضية.

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