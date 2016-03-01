رئيس الوزراء: يجب اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية تجاه سد النهضة الإثيوبى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن شبكة الطرق تطورت بشكل كبير، وهناك مجموعة من الأنفاق يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادى، وتسعى الحكومة إلى الاعتماد على النقل النهرى فى الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن قطاع السكة الحديد تدهور بشكل كبير وسيشهد تطويرا خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن الطريق الدائرى بحاجة للاهتمام بسبب الكثافة المرورية الكبيرة وسيتم تطويره قريباً.

وذكر رئيس الوزراء خلال تصريحاته للتليفزيون المصرى، أن المشكلة مع إثيوبيا ليست فى سد النهضة، ولكن فى الفترة التى يحتاجها سد النهضة لملء البحيرة خلف السد، وقد تكون 6 سنوات أو 12 سنة، و"نسعى أن تكون فى فترة زمنية من 9 إلى 12 سنة، وقال: "لا بد من اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية تجاه سد النهضة الإثيوبى"، موضحا أن الإجراءات الخارجية تتمثل فى استمرار العمل الدبلوماسى للملف للوصول إلى حل للمشكلة.

وحول أداء وزارة الداخلية، قال رئيس الوزراء: "وزارة الداخلية حائط صد وأمان للدولة، ومن غير المعقول تقييم جهاز بالكامل على أساس أخطاء فردية"، مؤكداً أن وزارة الداخلية تتخذ إجراءات قوية ضد التجاوزات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مقتل الطالب الإيطالى "جريمة"، تحقق فيها الشرطة، ولنا علاقات متميزة مع الجانب الإيطالى، وهناك فريق عمل مشترك للتحقيق فى الملف، وسيتم نشر نتائج التحقيقات بمنتهى الشفافية والدقة، موضحاً أن هناك محاولات لاستغلال الحادث بشكل سلبى.

وتابع رئيس الوزراء: "الحرب مستمرة ضد مصر وفى كل الجبهات بهدف ضرب الاستقرار، فالحرب ضد مصر شعواء وفى كل المجالات".

وأوضح المهندس شريف إسماعيل، أن المحليات مشكلة قائمة، وجزء من الحل هو إجراء انتخابات المحليات، مضيفا :"نسعى أن تكون فى بداية 2017"، لافتاً إلى أنه سيتم تسهيل الإجراءات فى التعامل مع أجهزة الحكومة بأسلوب متقدم، مما سيقلل من فرصة وجود الفساد.

- شريف إسماعيل:الحكومة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الجهاز الإدارى

- شريف إسماعيل: لا تهاون فى حقوق المواطن المصرى بجميع الأحوال ومن أى جهة

- رئيس الوزراء: لدينا مشكلة كبيرة فى التعليم والصحة والصرف والإسكان والنقل