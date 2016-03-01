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أحمد مرتضى: هكذا رد ماكليش حين حاولت تعريفه بمرتضى منصور

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أحمد مرتضى: هكذا رد ماكليش حين حاولت تعريفه بمرتضى منصور أحمد مرتضى: هكذا رد ماكليش حين حاولت تعريفه بمرتضى منصور

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن بعض كواليس تفاوضه مع أليكس ماكليش مدرب الفريق الجديد.

وتولى أليكس ماكليش قيادة نادي الزمالك مؤخرا، خلفا للمدرب المقال أحمد حسام "ميدو" بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "العاشرة مساء": "أكثر شيء احترمته في أليكس ماكليش دونا عن باقي المدربين أنه لم يتحدث في الماديات".

أحمد أتبع "حين تحدثت مع أليكس ماكليش أردت في نهاية المقابلة أن أخبره قليلا عن شخصية مرتضى منصور، لكني وجدته يعرف كل شيء عنه".

وأضاف "ماكليش قال لي أنا أعرف كل شيء، مرتضى منصور محامي ناجح ولد في عام 1952".

أحمد أتم "راتب ماكليش يساوي أكثر مما اتفق معنا عليه كثيرا، لكنه وافق على الراتب الحالي رغبة منه في تدريب الزمالك والفوز بالبطولات".

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