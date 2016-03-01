ماكليش يرد على: هل سيتدخل مرتضى منصور في عمله

رد أليكس ماكليش المدرب الاسكتلندي الجديد لنادي الزمالك على إمكانية تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في عمله.

أليكس ماكليش تولى تدريب الزمالك خلفا للمدرب المقال أحمد حسام "ميدو" وسيتولى المهمة بشكل رسمي عقب مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

وقال ماكليش في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء": "مرتضى منصور بإمكانه التحدث إلي بدافع شغفه ورغبته في فوز الفريق الذي يشجعه، لكن أنا من سأقرر في النهاية".

وأضاف "القرار النهائي سيكون لي أنا بطبيعة الحال لأنني أنا صاحب المسؤولية، لكن لا بأس من التحدث إلى الإدارة بكل تأكيد بصفتهم مشاركين لي".

ويعد أليكس ماكليش هو المدرب الرابع للزمالك هذا الموسم بعد جوزوالدو فيريرا، ماركوس باكيتا، أحمد حسام "ميدو" ومحمد صلاح.