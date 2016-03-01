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أحمد مرتضى يحكي: مدرب قال لرئيس الزمالك سنخسر المباراة.. فتمت إقالته

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أحمد مرتضى يحكي: مدرب قال لرئيس الزمالك سنخسر المباراة.. فتمت إقالته أحمد مرتضى يحكي: مدرب قال لرئيس الزمالك سنخسر المباراة.. فتمت إقالته

برر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك سبب إقالة العديد من المدربين من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

ورفض أحمد مرتضى مقولة تدخل مرتضى منصور في عمل المدربين، وعن ذلك روى حكاية كانت سببا في إقالة أحد المدربين.

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن أحمد المدربين خلال فترة تدريبه للفريق الأبيض كان "متوترا" على حد تعبيره، فتمت إقالته.

وصرح أحمد مرتضى منصور عبر قناة دريم "قبل إحدى المباريات تحدث رئيس النادي مع المدرب وقتها. وسأله ما الأحوال يا مدرب؟".

وتابع "هذا المدير الفني قال لمرتضى إن الزمالك سيخسر لأن هناك 6 لاعبين انتهوا ولن يفيدوا الفريق مجددا".

وأردف "وقتها قال له مرتضى منصور لكنك تتحدث عن 6 لاعبين قادوا الزمالك منذ أسابيع للفوز بالدوري والكأس".

وأكمل "وقتها تدخل رجل أخر من الجهاز وقال لنا لا تقلقوا سنفوز، فقط هذا المدير الفني شاب وصغير ومتوتر".

وأفاد "المدير الفني وقتها كرر الكلام، وقال الزمالك سيخسر".

وأتم "سأترك لكم الحكم. بعد هذه الكلمات، أولم يكن من الطبيعي أن تتم إقالته؟".

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فيديو اليوم السابع