أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: سأعمل مجددا يا مرتضى.. وأنت ارتكبت جريمة قانونية

Google+ Print
ميدو: سأعمل مجددا يا مرتضى.. وأنت ارتكبت جريمة قانونية ميدو: سأعمل مجددا يا مرتضى.. وأنت ارتكبت جريمة قانونية

رد أليكس ماكليش المدرب الاسكتلندي الجديد لنادي الزمالك على إمكانية تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في عمله.

أليكس ماكليش تولى تدريب الزمالك خلفا للمدرب المقال أحمد حسام "ميدو" وسيتولى المهمة بشكل رسمي عقب مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

وقال ماكليش في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء": "مرتضى منصور بإمكانه التحدث إلي بدافع شغفه ورغبته في فوز الفريق الذي يشجعه، لكن أنا من سأقرر في النهاية".

وأضاف "القرار النهائي سيكون لي أنا بطبيعة الحال لأنني أنا صاحب المسؤولية، لكن لا بأس من التحدث إلى الإدارة بكل تأكيد بصفتهم مشاركين لي".

ويعد أليكس ماكليش هو المدرب الرابع للزمالك هذا الموسم بعد جوزوالدو فيريرا، ماركوس باكيتا، أحمد حسام "ميدو" ومحمد صلاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع