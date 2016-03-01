حظك اليوم لبرج الثور الثلاثاء 2016/3/1

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

>عليك أن تجلس مع نفسك جلسة تقييم للنفس، فعليك أن تعرف ماذا حققت فى عملك، كى تستطيع أن تمضى قدماً نحو مزيد من النجاح، لا تترك نفسك للف فى الساقية، دون أن تعرف أين أنت، وإلى أى وجهة ستذهب.>إن شعرت أنك تستمر فى علاقتك العاطفية، بسبب عطفك على الشخص لا حبك له، فأنت بذلك تهدر عمرك وعمره، فكل ما عليك لتشعر بالسعادة أن تصارح شريك حياتك أنك لا تستطيع الاستمرار، وهو حتماً سيقدر ذلك.>عليك إعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك، فيجب عليك تناول وجبات صحية، وشرب الكثير من المياه، للإبقاء على ضغط الدم تحت السيطرة، بالإضافة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى.>إن قمت بالبحث داخل نفسك، ستجد الكثير من القدرات المختبئة والتى لا تعرفها أنت نفسك، لست بحاجة لمساعدة من أحد كى تكتشفها، فإن جلست مع نفسك، ستعلم كل نقاط قوتك، والتى يمكنك استغلالها على أكمل وجه.