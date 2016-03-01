حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 1/3 /2016

العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>لم تصل إلى قدر الثقة التى تحتاجها للتعامل مع الأشخاص فى محيط العمل، ومازالت الهواجس تطاردك، وتجعلك تفكر دائماً قبل أن تتحدث مع الأشخاص، تحتاج إلى التخلى عن مخاوفك والتقدم نحو خطوات أكثر جدية فى العمل، أنت تستطيع أن تثبت نفسك بجدارة لكن بعد التخلى عن الخوف.>ذكرياتك القديمة لن تترك لفترات طويلة، فهى تعود لك بين الحين والآخر، مما يغير من حالتك المزاجية دون أسباب واضحة أو ملموسة للمحيطين بك، البحث عن الجزء المفقود فى حياتك يجعلك دائم التفكير فى الكلمات والمواقف التى تمر بها، وتربطها دائماً بأحداث فى الماضى.>تعانى من الإرهاق الشديد، وتعيش حالة صحية غير مستقرة لم تمر بها منذ فترة طويلة، الأوجاع المزمنى مثل الصداع وخلل ضغط الدم لم تفارقك هذه الفترة، وتحتاج إلى الحصول على قسط كبير من الراحة، والذهاب إلى مكان للاستجمام، حتى تستطيع استعادة طاقتك وتهدئة أعصابك من الانفعالات المستمرة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التأهب والحذر خلال هذه الفترة، خاصة أن هواجس الحذر من الأشخاص فى محيط العمل لم تفارقه، ويحتاج مولود العذراء إلى استعادة طاقته وهدوء أعصابه، بعد حالة الإرهاق التى يمر بها هذه الفترة، والرجوع إلى الذكريات القديمة لن يفارق مولود العذراء فى الأيام المقبلة.